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دراسة: جسم الإنسان يحتوي على 40 لترا من الماء في المتوسط

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:00 م
صدى البلد
أ ش أ
كشفت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية، قام بها باحثون من الأكاديمية العلمية الفرنسية، أن جسم الإنسان يحتوى على 40 لترا من الماء فى المتوسط بواقع 28 لترا لوظائف الخلايا و12 لترا لتغذية الغدد الليمفاوية والبلازما المتواجدة بين الخلايا العصبية والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن جسم الإنسان يحتاج إلى ما بين 2.50 إلى 3 لترات من الماء يوميا، وذلك كى يفي باحتياجاته بعد ما يفقده من ماء من خلال علمليات التعرق والتبول.. ونصحوا بضرورة الحرص على شرب المياه بصورة منتظمة لأهميتها للجسم.

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