شاهد.. الكنيسي: أتوقع فوز المنتخب أمام روسيا بمشاركة صلاح

توقع حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة المصرية الأسبق ونقيب الإعلاميين، فوز المنتخب المصري الوطنى غدًا أمام نظيره الروسي، خاصة بعد إعلان مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح.



وأشار "الكنيسي"، خلال استضافته ببرنامج "صباح مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الاثنين، إلى أن الاحتفال بمشاركة مصر فى كأس العالم سيطر على احتفالات المصريين بالعيد فى الشارع.



وأضاف رئيس الإذاعة المصرية الأسبق أن أداء المنتخب الوطنى أمام أوروجواي كان مفاجأة بالنسبة لجميع المصريين، مؤكدًا أنه كان يتمنى مشاركة محمد صلاح فى الشوط الثانى من مباراة مصر وأورجواى .