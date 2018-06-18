نجوم الفن والإعلام يتوجهون إلى روسيا لمؤازرة المنتخب المصري

حرص نجوم الفن والإعلام على الوقوف بجانب منتخب مصر في روسيا، بالسفر إلى العاصمة موسكو، لتشجيعه وتقديم الدعم في مبارياته بكأس العالم.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مجموعة من الصور على حسابها بموقع "إنستجرام"، تجمعها بعدد من الفنانين، الذين توجهوا إلى روسيا لمؤازرة المنتخب المصري، وكان من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان حسن الرداد، والفنانة ليلى علوي، وكمال أبو رية، والفنانة فيفي عبده، وأحمد عبد العزيز، والإعلامية لميس الحديدى، والفنان الكبير سمير الإسكندراني.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر مع روسيا فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.

