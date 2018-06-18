كأس العالم2018.. مورينيو يتوقع نتيجة مباراة تونس وانجلترا

توقع البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هزيمة منتخب تونس أمام نظيره إنجلترا.



وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال مورينيو إن المنتخب الإنجليزي لن يعاني مصير الفرق الكبرى التي واجهت صعوبات في المباريات الافتتاحية، وسيفوزون بالمباراة.



ويواجه فريق الأسود الثلاثة الذي لم يفز بمباراته الافتتاحية في أي من البطولات الـ4 الكبرى السابقة، فريق الأسود التونسية في فولجوجراد مساء اليوم الإثنين.



وفشلت كل من إسبانيا والأرجنتين وألمانيا والبرازيل في بدء رحلتها في روسيا بانتصار، لكن مورينيو يعتقد أن الأمر بالنسبة لإنجلترا سيكون مختلفا.



وتابع مورينيو "شاهدت تونس ضد البرتغال في آخر مباراة ودية لعبتها مع البرتغال قبل كأس العالم، وبصراحة، لم يعجبني الفريق كثيرا".



وأردف "اعتبر تونس فريقًا مشابهًا من حيث الإمكانيات والأسلوب للمغرب، على سبيل المثال. أعتقد أن إنجلترا يجب أن تفوز".



واستدرك "لكن البرازيل كانت يجب أن تفوز، كما كان يجب أن تفوز ألمانيا ويجب أن تفوز الأرجنتين، لذلك لا أعرف".



وأشار إلى أن اليوم الذي يلعب فيه فريقان قويان وتشكيلان قويان، حيث بلجيكا وانجلترا للعب مع ثلاثة لاعبين في الخلف بالإضافة إلى الجناح الخلفي، لذا دعونا نرى كيف ستتكيف الفرق الصغيرة مع ذلك".





