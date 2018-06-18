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أخبار العالم

اتفاق مهم بين السعودية وإيران بشأن الحجاج

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:46 م
الحرم المكي
الحرم المكي
شريف سيد
أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، عقد اتفاق تاريخي مع السعودية، حول الحجاج الإيرانيين في مكة المكرمة.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي وفق وكالة "فارس" الإيراني إنه تقرر افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية قريبا، وذلك بهدف معالجة مشاكل الحجاج خلال العام الجاري، وفق الاتفاق الذي تم مع مسؤولي الحج السعوديين.

وأضاف محمدي أن "85 ألفا و200 حاج إيراني سيذهبون إلى الأراضي المقدسة خلال العام الجاري"، موكدًا أن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين سيتم بالنظر إلى المفاوضات والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وأشار إلى أنه: "سيبدأ مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين نشاطاته قبل موعد إيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة".

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