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كأس العالم

ملعب كريستوفسكي يستعد لاستقبال مباراة مصر وروسيا بالمونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:01 م
صدى البلد
أ ش أ
يستضيف ملعب كريستوفسكى بمدينة سان بطرسبرج الروسية، مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الروسي صاحب الأرض والجمهور غدا الثلاثاء، في إطار ثاني مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبُني ملعب سان بطرسبرج الجديد والفائق الحداثة على موقع ملعب كيروف في جزيرة كريستوفسكي، والذي كان في أيامه أحد أكبر ملاعب البلاد بسعة تبلغ 110 آلاف متفرج.

وفاز بمناقصة بناء الملعب المهندس المعماري الياباني المعروف كيشو كوروساوا، واستضاف عددا من مباريات كأس القارات بروسيا 2017 بما في ذلك المباراة الافتتاحية والنهائية.

وتعد رؤية الهندسة المعمارية لهذا الملعب مشابهة لسفينة فضائية هبطت على شواطىء خليج فنلندا، ويرتفع المبنى المكون من سبعة طوابق 79 مترا.

ويعد الملعب واحدا من الأحدث في العالم من الناحية التكنولوجية وهو مجهز بسقف قابل للطي وأرضية ملعب قابلة للسحب، لذا فإنه قادر على استضافة أي نوع من الأحداث على مدار السنة، وحتى في الشتاء الحرارة داخل الملعب تكون 15 درجة مئوية.

والملعب هو مقر لنادي زينيت سان بطرسبرج، واستضاف عدة أنواع من الأحداث، والحفلات الغنائية والعروض ومسابقات في رياضات مختلفة.

وفي 2020، سيستضيف الملعب ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات من كأس أوروبا 2020 بالإضافة إلى إحدى مباريات ربع النهائي.

وتبلغ سعة الملعب 67 ألف متفرج، ويقع بالجزء الغربي من جزيرة كريستوفسكى، وتم البدء في أعمال إنشائه عام 2007 وتأخر افتتاحه حتى عام 2017 لإضافة بعض التغييرات، وبلغت تكلفته الإنشائية 1.1 مليار دولار.

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