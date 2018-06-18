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فن

إيرادات ليلة هنا وسرور تتجاوز الـ11 مليونا في أيام العيد

الإثنين 18/يونيو/2018 - 12:50 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أكدت شركة إنتاج فيلم ليلة هنا وسرور، عبر بيان رسمى، أن إيرادات الفيلم تخطت حاجز الـ11 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر المبارك ليؤكد تواجده القوي في موسم عيد الفطر المبارك.

الفيلم حقق أول أيام عرضه في ليلة عيد الفطر المبارك إيرادات بلغت 333 ألف جنيه، بينما بلغت إيراداته حوالى 2 مليون و718 ألف جنيه فى أول أيام العيد.

وحقق ثاني أيام العيد 4 ملايين و104 الاف جنيه، وحوالى أربعة ملايين فى ثالث أيام العيد، بمجموع إيرادات 11 مليونا و200 ألف جنيه.

على صعيد آخر، استطاع الفيلم أيضا تحقيق نجاح كبير في الخليج والأردن ولبنان والمغرب وهي الدول التي يعرض بها الفيلم بالتزامن مع عرضه المصري.

"ليلة هنا وسرور" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي وبطولة كل من محمد إمام وياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن.

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