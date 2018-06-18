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كأس العالم

الرومانية هاليب تحافظ على صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:05 م
صدى البلد
أ ش أ
حافظت الرومانية سيمونا هاليب، على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة، اليوم الاثنين.

وتصدرت هاليب الترتيب برصيد 7970 نقطة، تبعتها الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني برصيد 6745 نقطة، فيما جاءت الإسبانية جاربين موجوروزا في المركز الثالث برصيد 6550 نقطة، بينما حلت الأمريكية سلون ستيفنز رابعة برصيد 5463 نقطة، واحتلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا المركز الخامس برصيد 5205 نقاط.

وجاءت الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السادس برصيد 4970 نقطة، ثم التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السابع برصيد 4685 نقطة، فيما جاءت التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 4610 نقاط، بينما حلت الأمريكية فينوس وليامز في المركز التاسع برصيد 3971 نقطة، وتبعتها الأمريكية ماديسون كيز في المركز العاشر برصيد 3536 نقطة.

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