أبطال الإرادة مع ليلي طاهر على المسرح الصغير بالأوبرا

يقام في السابعة مساء الأربعاء 20 يونيو الجاري على المسرح الصغير أمسية تحت عنوان "أبطال الإرادة 2" بحضور الفنانة ليلي طاهر والدكتورة سهير عبد القادر مؤسس ورئيس الملتقى الدولي لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، يأتي هذا في ظل إعلان ٢٠١٨ عام ذوي الاحتياجات الخاصة واستكمالا لسلسلة أمسيات أبطال الإرادة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وكذلك الدكتورة ميرفت أبو عوف المستشار الإعلامي لمؤسسة اولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة والأب لويس لبيب وبمشاركة فرقة رقص نوبي وبمصاحبة عازف البيانو عمر ماجد تدير الندوة الدكتورة غادة الوكيل كما تتناول الندوة اهمية رعاية ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع من خلال الفن والإبداع في أمسية مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

