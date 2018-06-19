الأوبرا تحتفل بذكرى رحيل وردة الجزائرية بدمنهور والإسكندرية

تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية حفلين بمناسبة ذكرى رحيل الفنانة وردة بقيادة المايسترو صلاح غباشي، الأول في الثامنة مساء الخميس 21 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، والثاني في الثامنة مساء الجمعة 22 يونيو على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.



يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغاني الفنانة الراحلة وردة التي كتبها كبار الشعراء ولحنها كبار الملحنين يشدو بها نجوم الأوبرا وهم نهاد فتحي ورضوي سعيد وسماح عباس ومروة ناجي.



جدير بالذكر، أن الفنانة وردة ولدت في 22 يوليو عام 1939 بفرنسا لأب جزائري وام لبنانية بدأت مشوارها الغنائي في فرنسا تتلمذت على يد المغني التونسي الصادق ثريا وكانت تقدم أغاني لـ ام كلثوم، اسمهان وعبد الحليم حافظ جاءت لمصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي" شاركت بعدها في العديد من الافلام و تعاونت مع كبار الملحنين منهم "فريد الاطرش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد القصبجي، محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل، صلاح الشرنوبي، حلمي بكر وسيد مكاوي"، توفيت الفنانة وردة في 17 مايو 2012.

