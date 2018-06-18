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برلمان

أمنة نصير: الدفع بالغارمات في العمل العام تفعيل للجانب الإنساني

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:16 م
غارمات
غارمات
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب المستقل، إنها من أوائل الأشخاص الذين طالبوا بضرورة إبدال حبس وسجن الغارمات بالعمل فى الخدمات العامة، مشيرة إلى أنها كانت فى زيارة لإحدى سجون السيدات فى القناطر الخيرية، وعبرن عن استعدادهن بالعمل فى الخدمة المدنية بدلًا من السجن.

وأوضحت "نصير" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الاقتراح يعطى الإحساس بقيمة الدين وضرورة سداده بالإضافة إلى الشعور بالإنسانية جراء الإفراج عن السيدات اللاتي عرضن أنفسهن للمخاطرة لزواج بناتهن.

وشددت النائبة على ضرورة أن تكون السيدات أكثر حكمة ويتمتعن بنوع من التبصر والبصيرة قبل الإستدانة، والوقوع في إغراءات التجار، مؤكدة ضرورة أن يكون الشراء على قدر المستطاع، والإبتعاد عن جو التفاخر الذى يوقعها فى الإستدانة فيما بعد.

وكانت النائبة إليزابيث شاكر قد تقدمت بمشروع قانون لاستبدال حبس وسجن الغارمات بالعمل فى خدمات عامة ومعارض حكومية، لإنهاء ظاهرة حبس الغارمات قطعيًتا.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن جميع الغارمات على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر، بعد سداد ديونهن على نفقة صندوق تحيا مصر.

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