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كأس العالم

مهاجم فريق المغرب الفاسي على رادار الزمالك

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:05 م
صدى البلد
ملك موسي
‏دخل الإيفواري جيجي جيزا مهاجم فريق المغرب الفاسي ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض للتعاقد معه، بعدما طالب المدير الفني خالد جلال بالتعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية.

وتم عرض اللاعب على مسؤولي النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين خلال الأيام القليلة الماضية ورحب المدير الفني بالتعاقد معه في حالة عدم التعاقد مع حميد أحداد مهاجم الدفاع المغربي.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة بين مسؤولي النادي الأبيض والدفاع الحسني الجديدي لضم اللاعب، بعد اتفاق إدارة الزمالك في وقت سابق على كافة التفاصيل مع أحداد.‏

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