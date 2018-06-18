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كأس العالم

الأهلي يغادر مقر الجزيرة إلى معسكر برج العرب

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:00 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
غادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مقر النادي بالجزيرة منذ لحظات متوجها إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يشارك في المعسكر جميع اللاعبين باستثناء مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد ولمباراة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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