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ثقافة

الصايغ: منتدى الأدب العربي الصيني يعزز التعاون بين الحضارات

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، إن إقامة "منتدى الأدب العربي الصيني" يهدف إلى تعزيز الاستفادة المتبادلة بين الحضارات، وتوطيد الصداقة العريقة بين الصين والدول العربية، مما يسهم فى وضع رؤية مشتركة جديدة لـ"الحزام والطريق" والمشاركة في خلق عصر جديد مبهر للتبادلات الأدبية العربية الصينية.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، في تصريحات صحفية، إلى أن المنتدى سيعقد اجتماعاته دوريًّا كل عام بالتبادل، مرة في إحدى الدول العربية ومرة في الصين، وأن الهدف منه تبادل الأعمال الأدبية بين الكتاب العرب والصينيين، ودفع التعاون الإيجابي بين هيئات البحث الأدبي والترجمة والنشر، مما يسهم في ترجمة وتعريف القراء في الصين والدول العربية بالأعمال الأدبية المميزة، خاصة أن حركة الترجمة الحالية من العربية إلى الصينية والعكس لا تعكس حجم الاهتمام، ولا آفاق التعاون في المستقبل.

وشدد حبيب الصايغ على أهمية التواصل مع العالم بشرقه وغربه، وذلك نحو تبادل المعارف ومناقلة التجارب والخبرات، وكذلك نحو تحقيق العالمية التي لا تتحقق من دون الوصول إلى الآخر، وأهمية وضرورة الثقافة كجسر تواصل في عالم تستأثر به السياسة والإقتصاد.

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