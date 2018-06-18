حضري دجاجا معسلا بالفواكه المجففة بأسهل الخطوات

نقدم لكم طريقة تحضير دجاج معسل بالفواكه المجففة من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج "بالصحة والراحة".المقادير:
2 دجاجة كاملة
ثوم مفروم
ملح وفلفل
جنزبيل بودرة
زعفران بودرة
2 حبة بصل مفروم
زعفران شعر
قرفة عيدان
اناناس معلب
2 ملعقة سكر
تين مجفف
مشمش مجفف
طريقة التحضير:
-يشوح البصل في زيت الزيتون ثم يضاف الثوم المهروس.
-يتم تقليبهم جيدا ثم يضاف الجنزبيل والملح والفلفل والزعفران البودرة والحر.
-يقلب جيدا ثم يضاف الدجاج ويقلب جيدا في ثم يضاف الماء الساخن وتترك حتى تمام النضج.
-في طاسة يوضع السكر مع القرفة ويترك حتى يتكرمل ثم يضاف الفواكه المجففة لكرملتها مع السكر ثم تضاف على الدجاج وتقدم.