حضري دجاجا معسلا بالفواكه المجففة بأسهل الخطوات

المقادير:



2 دجاجة كاملة

ثوم مفروم

ملح وفلفل

جنزبيل بودرة

زعفران بودرة

2 حبة بصل مفروم

زعفران شعر

قرفة عيدان

اناناس معلب

2 ملعقة سكر

تين مجفف

مشمش مجفف



طريقة التحضير:



-يشوح البصل في زيت الزيتون ثم يضاف الثوم المهروس.

-يتم تقليبهم جيدا ثم يضاف الجنزبيل والملح والفلفل والزعفران البودرة والحر.

-يقلب جيدا ثم يضاف الدجاج ويقلب جيدا في ثم يضاف الماء الساخن وتترك حتى تمام النضج.

-في طاسة يوضع السكر مع القرفة ويترك حتى يتكرمل ثم يضاف الفواكه المجففة لكرملتها مع السكر ثم تضاف على الدجاج وتقدم.





نقدم لكم طريقة تحضير دجاج معسل بالفواكه المجففة من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج "بالصحة والراحة".