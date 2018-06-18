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حوادث

27 سبتمبر أولى جلسات دعوى تطالب بتعويض 150 مليون دولار من قطر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:54 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
حددت الدائرة 9 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 27 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى الدعوى المقامة من أسر 5 شهداء العمليات الإرهابية في مصر، وتطالب بتعويضهم 150 مليون دولار من قطر وأميرها تميم بن حمد بسبب إيوائهم إرهابيين ثبت تورطهم في عمليات إرهابية بمصر.

وأقام الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدعوى بصفته وكيلًا عن يحيى كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى، وعيسى عودة سالم عودة، بشمال سيناء، ومحمود محمد فتحي، من القاهرة، وشكري محمد خلف، من شمال سيناء، وميرفت أحمد محمد، من الإسماعيلية، طالبوا بالتعويض عن استشهاد ذويهم في عمليات ارهابية تمولها قطر بشمال سيناء.

وأشارت الدعوى إلى أن الجماعات المسلحة اعترفت بارتكاب الجرائم الإرهابية في تسجيلات فيديو تم بثها بعد كل عملية، وأن قطر آوت بعض أعضاء جماعة الإخوان وامتنعت عن تسليمهم لمصر على الرغم من ثبوت تورطهم في عمليات إرهابية والتحريض المستمر ضد ضباط الجيش والشرطة من خلال قناة الجزيرة وتوفير غطاء إعلامي لهم والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا بينهم أبناء مقيمي الدعوى.

واستند مقيمو الدعوى إلى دفاع أمير قطر تميم بن حمد في كلمته أمام جامعة الدول العربية في 29 مارس 2017 عن جماعة الإخوان وأنها ليست جماعة إرهابية، موضحة أن قطر خرقت التزاماتها الدولية بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بإيواء عناصر جماعة الإخوان وتمويلهم والامتناع عن تسليمها لمصر بعد تقديم طلبات رسمية بذلك.

ولفتت الدعوى إلى قائمة تضم شخصيات وكيانات أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات تؤويها وتدعمها قطر وتعتبرها تلك الدول خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب نشاطاتها الإرهابية.

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