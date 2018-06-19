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ثقافة

نجوم الأوبرا في حفل التراث بالجمهورية.. الجمعة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 06:05 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، حفلًا غنائيًا، في الثامنة مساء الجمعة 22 يونيو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمال التراث العربي يشدو بها نجوم الفرقة أنغام مصطفى، أحمد صبري، نهي حافظ، أحمد محسن، حنان عصام، محي صلاح، حنان الخولي وياسر سليمان.

يذكر أن فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.

وقدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004، والتى واكبت افتتاح المعهد بعد إعادة ترميميه وتوالى بعدها النشاط المتمثل فى برنامج دورى للحفلات والمشاركة فى الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة ولاقت استحسان الجماهير والنقاد.

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