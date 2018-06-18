مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر على beIN Sport- مباريات اليوم بث حي ومباشر

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موعد مباراة تونس وانجلترا



تبدأ مباراة تونس وانجلترا يوم الاثنين 18 يونيو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر و 21:00 بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة تونس وانجلترا



تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة .



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