ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

ألمانيا تتعهد برد الاعتبار بعد الهزيمة أمام المكسيك بالمونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:03 م
صدى البلد
رويترز
تسببت الخسارة المفاجئة التي تجرعتها ألمانيا أمام المكسيك أمس الأحد في كأس العالم لكرة القدم في حالة من الارتباك لكن المدرب يواخيم لوف يبدو واثقا في قدرة لاعبيه على التعافي سريعا وتعويض ما فات.

وبدت ألمانيا ظلا باهتا لبطلة العالم وذلك عندما واجهت المكسيك التي تألقت في حين فشلت بطلة نسخة 2014 في مواجهة الهجمات المرتدة لمنافستها طوال اللقاء.

وقال لوف، الذي لا ينوي تغيير خططه أمام السويد وكوريا الجنوبية في بقية مواجهات المجموعة السادسة، إن فريقه يستطيع التعويض ورد الاعتبار.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 58 عاما "سنتعلم دروسا من هذه الهزيمة وسنتحسن في المرة المقبلة. لن نتخلى بالتأكيد عن خططنا ولن نحيد عن طريقنا ولكن كل ما علينا فعله هو اكتشاف مكامن القوة لدينا من جديد".

وتتمثل مكامن القوة في الطريقة الهجومية التي يلجأ اليها الفريق مع وجود دفاع متماسك وهما العنصران اللذان غابا بشدة عن ألمانيا أمام المكسيك.

وقال لوف "إنه موقف استثنائي بالنسبة لنا لكنه يجب علينا التعامل معه. لم يقدم المنتخب أداءه المعتاد في الهجوم أو التمرير.

"سنحلل الموقف. يمتلك الفريق الخبرة الكافية للتعامل مع الموقف وسننهض مجددا".

وحققت ألمانيا رقما قياسيا مميزا تحت قيادة لوف إذ بلغت الدور قبل النهائي على الأقل في كأس العالم أو بطولة أوروبا منذ أن تولى تدريب المنتخب في 2006.

ولم تخرج ألمانيا من دور المجموعات منذ 1938 وقت أن كانت البطولة لها شكل مختلف وبمشاركة فرق أقل عددا. ومنذ ذلك التاريخ كانت ألمانيا تتجاوز الدور الأول كل مرة لتتأهل لأدوار خروج المغلوب أو لدور المجموعات الثاني كما حدث في نسخة 1978.

ويتعين على ألمانيا، التي ستواجه السويد قبل أن تلتقي كوريا الجنوبية، الفوز في المباراتين إذا أرادت التأهل لدور الستة عشر.

وقال لوف "شيء واحد لن أفعله وهو التفكير في دور الستة عشر. ما يحتاجه الفريق الآن هو أن يقوم بما يجب عليه فعله وأن يفوز في المباراة المقبلة لأننا واقعون تحت ضغط".

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا ستخرج من دور المجموعات قال لوف "هذا لن يحدث لنا. سنجتاز الأمر".

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم.. فيديو

بث مباشر مباراة تونس وإنجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

عدنان حلبية يلغي سفره لروسيا لإنهاء التعاقد مع 5 لاعبين

سياسي روسي معارض يفجر مفاجأة بشأن حادث الدهس بموسكو

9 أهداف لشركة الرمال السوداء التابعة للقوات المسلحة

حسام حسن يتراجع عن قرار الرحيل عن المصرى

شيخ الأزهر يحتفل مع الطلاب الوافدين بالعيد من مسقط رأسه بالأقصر

شاهد .. لقطات مروعة لزلزال اليابان

اتفاق مهم بين السعودية وإيران بشأن الحجاج

شاهد.. هدف كوتينيو وقبر المكسيك الأبرز على أغلفة صحف إسبانيا

منتخب السعودية يواجه أزمة جديدة بسبب خماسية روسيا

ماتيوس: المكسيك كانت رحيمة بألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالى لفستان إليسا فى الرياض.. صور

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

العسيلي وفريق سبايسي ميكس يتألقون في حفل العيد بـ 6 أكتوبر..فيديووصور

فيديو

عادل إمام ينعى ماهر عصام بفيديو مؤثر
نجم مسرح مصر كريم عفيفي في ندوة صدى البلد: هذه قصتي مع بعبيكي في سك على أخواتك.. وأتمنى الوقوف أمام يحيى الفخراني.. وتقديم برنامج للأطفال حلمي الدائم.. فيديو وصور
شاهد.. أماكن تشجيع المنتخب المصري في سانت بطرسبرج الروسية
خبير: 340 مليار دولار قيمة الثروة العقارية غير المسجلة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟