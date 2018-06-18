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كأس العالم

مصر ضد روسيا.. كوبر يستقر على تشكيل المنتخب الوطني

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:04 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو الحلوانى
يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية مساء غدٍ الثلاثاء أمام روسيا فى إطار ثانى لقاءات المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم المقام بروسيا.

واستقر هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة على التشكيل الأساسى بشكل كبير الذى سيخوض به مواجهة روسيا غدا ومن المقرر أن يكون تشكيل مصر كالأتى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: أحمد فتحى وعلى جبر وأحمد حجازى ومحمد عبدالشافى.
خط الوسط: طارق حامد ومحمد الننى وعبدالله السعيد.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح و"عمرو وردة ـــــ مروان محسن".

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، وستتم إذاعة مباراة مصر وروسيا الحاسمة في المجموعة الأولى عبر قناة "بي إن سبورت ماكس"، كما أن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة ستنقل المباراة أيضًا مباشرةً من خلال التردد التالي على النايل سات: 12475 استقطاب عمودي - 27500.

ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.

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