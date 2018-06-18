الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور

نظم وفد برلمان الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، زيارة إلى المعالم الأثرية فى مدينة الأقصر بصعيد مصر للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.



وزار الطلاب الوافدون، معبدى الأقصر والكرنك وبعد الانتهاء من هذه الزيارة اتجه الوفد إلى جزيرة الموز، برفقة الطلاب والطالبات.



كان وفد من برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمدينة الأقصر -مسقط رأسه- احتفالا بعيد الفطر المبارك تحت شعار (الوافدون في بيت أبيهم يحتفلون).



وشارك في الزيارة 40 رئيس اتحاد من مختلف الجنسيات و120 طالبا من أبناء العالم الإسلامي الذين يدرسون بالأزهر الشريف.



وحضر الاحتفالية المباركة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وأخيه الشيخ محمد الطيب والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعدد من كبار الشخصيات بمدينة الأقصر ووجهاء وأعيان المحافظة.



وشهد الاحتفال، عرض مسرحية بعنوان: حق المرأة في التعليم، وقد نالت اعجاب الإمام وجميع الحاضرين، كما تخلل الحفل قراءة قرآن وقصائد شعر وأناشيد وابتهالات ومدائح دينية.



وفي الختام ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر كلمة شكر فيها أبناءه الطلاب على ما قدموه من إبداعات فكرية في مجالي الشعر والفن، حيث قال: "واجب علينا إكرام أصحاب المواهب، وحثهم على بذل المزيد والجد في الطلب".