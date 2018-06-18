ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:22 م
وفد برلمان الطلاب
وفد برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر يزور معبد الكرنك
محمد شحتة
نظم وفد برلمان الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، زيارة إلى المعالم الأثرية فى مدينة الأقصر بصعيد مصر للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

وزار الطلاب الوافدون، معبدى الأقصر والكرنك وبعد الانتهاء من هذه الزيارة اتجه الوفد إلى جزيرة الموز، برفقة الطلاب والطالبات.

كان وفد من برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمدينة الأقصر -مسقط رأسه- احتفالا بعيد الفطر المبارك تحت شعار (الوافدون في بيت أبيهم يحتفلون).

وشارك في الزيارة 40 رئيس اتحاد من مختلف الجنسيات و120 طالبا من أبناء العالم الإسلامي الذين يدرسون بالأزهر الشريف.

وحضر الاحتفالية المباركة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وأخيه الشيخ محمد الطيب والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعدد من كبار الشخصيات بمدينة الأقصر ووجهاء وأعيان المحافظة.

وشهد الاحتفال، عرض مسرحية بعنوان: حق المرأة في التعليم، وقد نالت اعجاب الإمام وجميع الحاضرين، كما تخلل الحفل قراءة قرآن وقصائد شعر وأناشيد وابتهالات ومدائح دينية.

وفي الختام ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر كلمة شكر فيها أبناءه الطلاب على ما قدموه من إبداعات فكرية في مجالي الشعر والفن، حيث قال: "واجب علينا إكرام أصحاب المواهب، وحثهم على بذل المزيد والجد في الطلب".
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور
الطلاب الوافدون بالأزهر يزورون معبدى الأقصر والكرنك.. صور

ترشيحاتنا

تعرف على أبرز ضحايا تقنية الفيديو في كأس العالم 2018

هكذا نعى عادل إمام ماهر عصام

إيفرا يدافع عن بوجبا: لو كان ميسي أو ورونالدو لتمت مكافأته

القبض على شقيق زعيم الحوثيين.. والمليشيات تنفي

محافظ سوهاج يحيل واقعة تدخين أطفال للشيشة إلى النيابة

ماتيوس: المكسيك كانت رحيمة بألمانيا

التعليم تعلن نتيجة تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية

عاجل.. انطلاق مباراة السويد وكوريا الجنوبية بث مباشر

الروس يستفزون محمد صلاح قبل المباراة المرتقبة

شاهد.. محمد صلاح يطالب مشجعا مصريا بروسيا بالدعاء له

رسميا.. ريال مدريد يعلن أولى صفقاته الصيفية

مصر ضد روسيا..مدرب الدب يتحدى صلاح ويكشف نقطة ضعف المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

سعر خيالى لفستان إليسا فى الرياض.. صور

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

فيديو

الوزراء يناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن مخالفة التعريفة
حضري بودينج الفول والتمر كالمحترفين
البترول: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام..فيديو
نيللى كريم تطرح أغنية بالروسية دعما للمنتخب المصري.. فيديو
عاجل.. انطلاق مباراة السويد وكوريا الجنوبية بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟