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اقتصاد

هالة السعيد: عقد أول مؤتمر للتميز الحكومي 3 يونيو

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:22 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
آية الجارحى
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن انعقاد مؤتمر جائزة التميز الحكومي أيام ٣ و٤ يوليو القادم، بالتعاون بين الحكومتين المصرية والإماراتية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن جائزة التميز الحكومي مشروع تم تصميمه حكوميًا لتطوير الأداء الحكومي، وذلك في إطار توطيد العلاقات بين دولتي مصر والإمارات، وفي إطار نسق التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شئون مجلس الوزراء.

وأضافت هالة السعيد، أنه تم تدشين شراكة إستراتيجية متكاملة تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية بهدف تطوير الأداء الإداري والحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الإستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة، والتي تقوم على أساس التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أربعة محاور رئيسية.

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