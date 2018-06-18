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محافظات

زراعة الغربية: توريد 146 ألف طن من الأقماح لصوامع المحافظة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:18 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، الإثنين، أنها حققت ما يقرب من 108 % من المستهدف بتوريد قرابة 146 ألف طن من الأقماح على مستوي 15 مركز تجميع على مستوى الهناجر والشون وصوامع بقري ومراكز المحافظة.

صرح بذلك المحاسب علي بيومي، وكيل الزراعة بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت مديريتي الزراعة والتموين باشرت دورها فى الحفاظ على موسم القمح بشكل نموذجي من خلال تحقيق نسب أزيد من المستهدف تتجاوز أكثر من 135 ألف طن عن نهاية العام الماضي.

وأشار "بيومي" أن مراكز التجميع المنتشرة بتوريد الأقماح من المزارعين والموردين بموجب حسن التعامل وتذليل أي عقبات قد تواجههم تزامنا مع انتهاء موسم التوريد.

وأوضح وكيل الزراعة الدور التكاملي ان التعليمات اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، كان له الأثر الإيجابي من خلال التزام أعضاء اللجنة المشكلة بالضرورة حصر كافة الكميات المورده وأماكن والمناطق الأكثر إنتاجية للأقماح على مستوي قري المحافظة سعيا فى تنميتها.

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