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فن

محمد محسن يهنئ أمير كرارة بعد نجاح حرب كرموز

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:13 م
صدى البلد
نورا نبيل
حرص الفنان محمد محسن على تهنئة الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على نجاح فيلمهما "حرب كرموز".

وغرد محسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "ألف مبروك أمير كرارة وبيتر ميمي على الفيلم العالمي حرب كرموز ومن نجاح إلى نجاح أكبر دائما".

ويشارك في بطولة هذا الفيلم نخبة من الفنانين منهم غادة عبد الرازق ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وروجينا، وتدور الأحداث حول ضابط في الشرطة المصرية يدعى الجنرال يوسف المصري، ويسكن فى حي «كرموز» بالإسكندرية، وتعود أحداث الفيلم لفترة حكم الملك فاروق ما قبل ثورة 1952 في وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويدخل يوسف المصري فى معارك ويحاول إنقاذ فتاة من تعرضها للاغتصاب.

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