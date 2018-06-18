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محافظات

صحة القليوبية: لا توجد قوائم انتظار بين مرضى فيروس سي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:10 م
الدكتور حمدي الطباخ
الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه لا توجد حاليا قوائم انتظار لمرضى الكبد "فيروس سي"، مشيرا الى أنه سيتم صرف جرعات سوفالدى للمرضى بشكل منتظم من خلال المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة ومن خلال الحملات التي انطلقت في إطار مبادرة الرئيس السيسي تحت شعار "مصر خالية من فيروس سى 2020".

وأضاف "الطباخ": أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي عجز في المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات التابعة للمديرية، قائلًا: "نتابع معدلات الاستهلاك أولًا بأول ونربطها مع معدلات تردد المرضى ونسب الإشغال وتعويض العجز أولًا بأول وصولًا لتوفير الخدمة الصحية للمرضى على أكمل وجه".

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع مديري المستشفيات ومسؤولي المستلزمات الطبية للمتابعة والتأكد من توفر هذه المستلزمات بمختلف المستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف أنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع مديري المستشفيات ومسئولي الحسابات والمالية بالمستشفيات والإدارات الصحية للتدريب والمناقشة على كيفية متابعة الموازنة والتوزيع الأمثل لها وفقًا للاحتياج واللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

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