خبيرة: تصنيع الألواح الشمسية خطوة مهمة لاستمرار عمل المصانع

قالت الدكتورة رباب هلال أستاذ أبحاث الشمس والفضاء بمعهد البحوث الفيزيقية سابقًا، إنه عقب ارتفاع أسعار الكهرباء اتجهت بعض المصانع إلى التفكير في استخدام الطاقة الشمسية بديلًا عن الكهرباء ولكن وفق خطوات مرتبة للمستقبل القريب.



وأوضحت "هلال" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن مصر بدأت باستخدام ألواح الطاقة الشمسية فى أعمدة الإضاءة بالشوارع، كما بدأت مصر فى استيراد الألواح الشمسية المولدة للطاقة الشمسية والتى تكلفنا كثيرًا.



وأكدت أن صناعة مصر للألواح الشمسية التى نستوردها من الخارج لتوليد الطاقة الشمسية ستوفر أموال طائلة، نظرًا لارتفاع أسعار استيرادها، لافتة إلى أن مصر بها موارد للطاقة الشمسية طوال العام، ويجب استغلالها كطاقة نظيفة مستدامة.



يأتى ذلك بعد زيادة أسعار الكهرباء بشكل سنوى لتصل لمستويات سعرية عالية، وعلى إثرها توجهت بعض المصانع إلى استخدام الطاقة الشمسية بديلًا عن الكهرباء وأبدى عدد من المستثمرين الصناعيين قلقًا من وضع الصناعة خلال الوقت الراهن لأن التكاليف تتزايد والمبيعات تتقلص فى ظل ظروف تنافسية غير مواتية سواء محليًا أو عالميًا.

