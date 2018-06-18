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كأس العالم

شاهد.. محمد صلاح يطالب مشجعا مصريا بروسيا بالدعاء له

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:16 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
لاقى مقطع فيديو للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، انتشارا واسعا بين رواد مواقع التاوصل الاجتماعي، حيث تضمن حديثا ساخرا بينه وبين أحد المشجعين المصريين في روسيا.

وطالب المشجع في الفيديو من صلاح بالدعاء له، ليرد الأخير عليه قائلًا "ادعيلي أنت".

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن خوض منتخب مصر اليوم المران الأخير قبل مواجهة منتخب روسيا غدًا الثلاثاء، بمشاركة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي.

وغرد الحساب الرسمي للاتحاد، "التدريب الأخير لمنتخبنا علي ملعب المباراة في مدينة " سانت بطرسبرج " الساعة 7:30 مساء"، وتفاعل متابعو الصفحة داعين الله أن يحقق النصر للمنتخب في مواجهته غدًا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر مع روسيا فى الثامنة مساء غد الثلاثاء، ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث بدون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.

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