عطل كهربائى وراء انقطاع المياه عن قرية الرائد بالسويس

صرح مسئول غرفة العمليات بديوان عام محافظة السويس، بأن عطلا كهربائيا أدى لانقطاع المياه عن قريد الرائد الزراعية بمحيط نفق الشهيد أحمد حمدى، وقام المواطنون بنقل المياه من القرى المجاورة مستخدمين "التوك توك".



فيما أكد مسئول غرفة العمليات أن مسئولى شبكة مياه الشرب أكدوا إصلاح العطل وأن عودة المياه للشبكة يستغرق عدة ساعات فقط.



وبدوره طالب اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، رئيس حى فيصل بمتابعة أزمة انقطاع المياه وتوفير كافة إمكانيات المحافظة لأهالى القرية لحين استقرار المياه وعودتها لطبيعتها.