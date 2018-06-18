التعليم تعلن نتيجة تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن العينة العشوائية لتصحيح مادة اللغة الإنجليزية بلغت نسبة النجاح بها لـ89.3%، حيثُ أن الشريحة الأولى من 90 لـ 100 بلغت نسبة 24.9%، أما الشريحة الثانية من 80 لـ 90 بنسبة 24.72%.



وأضاف "حجازى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه كلف رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بضرورة توفير "مراوح" و"كولديرات" للطلاب بالمدارس، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.



وتابع قائلًا: "توتر أولياء الأمور ومراجعتهم الأسئلة عقب الامتحانات يضر بمصلحة الطالب لأنه يؤثر على المادة التى تعقبها"، مناشدًا الإعلاميين بعدم الانسياق وراء ادعاءات الطلاب بصعوبة أو سهولة الامتحانات.