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كأس العالم

ثنائي هجوم ألمانيا متفائل بالعودة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:25 م
توماس مولر
توماس مولر
حسن العمدة
أبدى لاعبو المنتخب الألماني، تفاؤلهم بقدرتهم على تخطي الهزيمة أمام المكسيك، في مستهل مشوارهم بمونديال روسيا، أمس الأحد، بهدف دون رد.

وقال توماس مولر، نجم المنتخب الألماني في تصريحات صحفية: "علينا الآن الفوز في المباراتين المتبقيتين، نحن تحت ضغط كبير، وإذا أردنا القيام بذلك بشكل إيجابي فنحن نحتاج لإظهار شخصيتنا".

وتابع مهاجم بايرن ميونخ: "بالطبع يمكنك تأمين الدفاع، وخسرنا الكرة في اللحظات الخطأ وهو ما أثر علينا، وسنستمر في تحليل الموقف مع الجهاز الفني وعلينا أن نظهر ما يمكننا القيام به في المباريات القادمة".

وفي نفس السياق، قال تيمو فيرنر: "بالطبع يمكننا الفوز بكأس العالم، نحن ألمانيا ونريد أن نفوز في كل مباراة، وهذا أمر واضح، مثل هذه الأمور يمكن أن تحدث، يمكن أن تخسر مباراة، لكن عليك الآن أن تنهض بأسرع ما يمكن وأن تجد الحل الأفضل".

وأوضح: "من الأفضل أن نخسر المباراة الأولى بدلا من الرابعة أو الخامسة، لقد خسرت إسبانيا أول مباراة لها في كأس العالم بجنوب أفريقيا، وانتهى بها الأمر إلى الفوز باللقب، الآن ما علينا القيام به هو الفوز في المباراة المقبلة ضد السويد".

وأتم مهاجم لايبزيج والمانشافت: "المكسيك لعبت مباراة رائعة خاصة في الشوط الأول، لقد هزمونا لأننا ارتكبنا خطأين أو ثلاثة أكثر من المباريات السابقة، لكن هذا ليس عذرًا؛ لأن المكسيك فريق رائع".

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