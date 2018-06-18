17 اتوبيسا لمواجهة استغلال سائقى السيارات للركاب بالبحيرة

وجهت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقى الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعى بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود فى رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيه.



وأشارت إلى أنه تم الدفع ب17 أتوبيسا من مشروع النقل الداخلي الخاص بالمحافظة علي مراكز المحافظة المختلفة لمواجهة أي أثار قد تحدث من جانب سائقى سيارات الأجرة.



جاء ذلك خلال قيام "عبده" بجولة ميدانية مفاجئة داخل مجمع مواقف سيارات الأجرة بدمنهور، حيث تفقدت سير العمل ، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الوقود، للتأكد من انتظام سير العمل بهما والتزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة.



والتقت"عبده" ببعض السائقين بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب ومدى التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المقررة لهم، كما استمعت إلى بعض الركاب للتأكد من التزام السائقين بالأجرة الجديدة المقررة للمواصلات دون أى استغلال من السائقين.



وفى نفس السياق تابعت "عبده" مع غرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، موقف توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسى الجديدة مؤكدة أن غرفة العمليات وإدارة الإزمات في إنعقاد دائم لتلقي الشكاوى من المواطنين حول تعريفة الأجرة للركاب.



وأشارت الى تخصيص الخطوط الساخنة أرقام 114 ، 16528 ، 15333 للإبلاغ عن أية تجاوزات فيما يخص تطبيق التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة.