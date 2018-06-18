مطار القاهرة يجري أعمال صيانة لمهبط الطائرات.. صور

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحاق، خلال الساعات الماضية، أعمال الصيانة الشاملة بمهبط المطار، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من قطاع العمليات والقطاع الهندسي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإرشاد والمعدات الثقيلة والتشجير بأعمال الصيانة الشاملة، حيث يتم تسوية الجزر الرملية على جانبى الممرات الفرعية وازالة كافة الحشائش التى تنمو على جانبى مهبط الطائرات باستخدام أحدث المعدات التى تستخدم فى صيانة الممرات بالمطارات العالمية.



وشملت أعمال الصيانة مدرجات الاقلاع والهبوط، بمشاركة أفراد القطاعات والإدارات التى تشارك فى أعمال الصيانة الشاملة، بدور حيوي وفعال فى هذه الأعمال، من المقرر أن تنتهى هذه الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة.



جاءت هذه الأعمال، بناء على توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، ضمن تنفيذ الصيانة الدورية لمهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولى بما يتفق مع التعليمات الدولية لمنظمة الطيران المدني (الايكاو) والتى تطبق فى المطارات العالمية.