ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مطار القاهرة يجري أعمال صيانة لمهبط الطائرات.. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:17 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورهان خفاجي
نفذت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحاق، خلال الساعات الماضية، أعمال الصيانة الشاملة بمهبط المطار، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من قطاع العمليات والقطاع الهندسي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإرشاد والمعدات الثقيلة والتشجير بأعمال الصيانة الشاملة، حيث يتم تسوية الجزر الرملية على جانبى الممرات الفرعية وازالة كافة الحشائش التى تنمو على جانبى مهبط الطائرات باستخدام أحدث المعدات التى تستخدم فى صيانة الممرات بالمطارات العالمية.

وشملت أعمال الصيانة مدرجات الاقلاع والهبوط، بمشاركة أفراد القطاعات والإدارات التى تشارك فى أعمال الصيانة الشاملة، بدور حيوي وفعال فى هذه الأعمال، من المقرر أن تنتهى هذه الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة.

جاءت هذه الأعمال، بناء على توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، ضمن تنفيذ الصيانة الدورية لمهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولى بما يتفق مع التعليمات الدولية لمنظمة الطيران المدني (الايكاو) والتى تطبق فى المطارات العالمية.
مطار القاهرة يجري أعمال صيانة لمهبط الطائرات.. صور
مطار القاهرة يجري أعمال صيانة لمهبط الطائرات.. صور
. .
. .
. .

ترشيحاتنا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة لمدة 48 ساعة.. فيديو

مصر ضد روسيا..مدرب الدب يتحدى صلاح ويكشف نقطة ضعف المنتخب

مصر ضد روسيا..بشرة خير لمنتخب مصر قبل مواجهة الدب

شاهد.. محمد صلاح يطالب مشجعا مصريا بروسيا بالدعاء له

سياسي روسي معارض يفجر مفاجأة بشأن حادث الدهس بموسكو

لاعب ألمانيا يبرر تصرفه المثير للجدل

حسام حسن يتراجع عن قرار الرحيل عن المصرى

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

موعد مباراة مصر ضد روسيا فى كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

الكرملين: بوتين لن يحضر مباراة روسيا ومصر في كأس العالم

بث مباشر مباراة تونس وإنجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

التعليم تعلن نتيجة تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

سعر خيالى لفستان إليسا فى الرياض.. صور

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة فى باريس.. صور

فيديو

الوزراء يناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن مخالفة التعريفة
حضري بودينج الفول والتمر كالمحترفين
البترول: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام..فيديو
نيللى كريم تطرح أغنية بالروسية دعما للمنتخب المصري.. فيديو
عاجل.. انطلاق مباراة السويد وكوريا الجنوبية بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟