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كأس العالم

كأس العالم 2018.. نجم المكسيك: قادرون على مواجهة أي منافس

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:23 م
ميجيل لايون
ميجيل لايون
حسن العمدة
أكد المكسيكي ميجيل لايون، لاعب إشبيلية، أن منتخب بلاده قادر على مواجهة أي فريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

جاءت تصريحات لايون، بعد يوم واحد من فوز المكسيك 1 / صفر على ألمانيا، في مستهل مباريات المجموعة السادسة بالمونديال.

وقال لايون في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: "بالفعل يمكننا مواجهة أي منافس وبنفس الطريقة وبنفس التواضع والإصرار، أمام جميع المنافسين، أمامهم جميعا، أتمنى أن نقطع خطوات جديدة في هذا المونديال".

وأضاف لايون الذي شارك ضمن التشكيلة الأساسية للمكسيك في مباراة أمس، قائلا: "في هذا الفريق كل شخص مر بلحظات عصيبة وواجه عراقيل، وهذا هو ما نواجهه اليوم هنا، ولهذا فنحن نمتلك العقلية التي تؤهلنا إلى التقدم خطوة جديدة".

واستطرد قائلا: "الخطة كانت واضحة، لعبنا بطريقة 4 / 2 / 1 / 3، وأنا لعبت في الأمام، لأن هناك كثيرون يتساءلون عن الدور الذي كنت ألعبه".

وتحدث لايون عن مدرب منتخب المكسيك، خوان كارلوس أوسوريو، حيث وصفه بـ "العبقري"، وأضاف: "عندما أرى التضحية التي يقدمها مع هذا الفريق، فإنني أندهش ممن يحكمون عليه بدون أن يستندوا على دليل أو يروا ما يقدمه في كل يوم".

وبعد انتصارها التاريخي على ألمانيا، تواجه المكسيك يوم السبت المقبل منتخب كوريا الجنوبية، ثم تختتم منافساتها في دور المجموعات أمام السويد في 27 يونيو الجاري.

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