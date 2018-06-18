صيادلة الغربية: 300 صنف نواقص ورفع الأسعار بسبب زيادة المحروقات

أعلنت نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية، اليوم، أن ما يقرب من 300 صنف من الأدوية من النواقص الضرورية بمعظم داخل كافة الصيدليات وهو ما تصاعدت أزمته تزامنا مع قرار الحكومة برفع وزيادة محروقات من المواد البترولية والوقود على مستوى محافظات الجمهورية.



صرح بذلك الدكتور أحمد حجازي، وكيل نقابة الصيادلة بالغربية، لافتا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة طالب وزارة الصحة بسحب تراخيص شركات الأدوية غير الملتزمة فى صناعات الدواء حسب مواصفات الجودة العمالية لافتا أن احتكار الشركات للأدوية بعينها وتداول بيعها فى السوق السوداء أزمة تهدد حياة وأمن المواطنين والمرضي جميعا.



كما أوضح أن أزمة سوق الأدوية فى مصر أصبح يتمثل في نقص أدوية الدورة الدموية والقلب والألبان الأطفال والأدوية المستوردة موضحا أن شركات الأدوية مؤخرا تحدت قوانين ولوائح الدولة من خلال عدم طرح كميات إضافية من مستلزمات الأدوية وإنقاص الكميات الموردة بدعوى رفع سعرها تزامنا مع رفع بيع المحروقات من الوقود.



واستشهد وكيل نقابة الصيادلة بأن أبرز نواقص الأدوية "سيرفيتام كبسول منشط للدورة الدموية وأميو ران وبيتا كرو وأفروتيل أقراص ونقط لعلاج الضغط المنخفض فضلا عن استمرار أزمة نواقص المحاليل وتداولها من خلال البيع لتجار السوق السوداء.



كما نصح "حجازي "وكيل نقابة الصيادلة أنه من الواجب على صيادلة طرح بيعه العقاقير والأدوية الطبية والمحاليل حسب الإسم العلمي بدلا من الإسم التجاري سعيا فى مجابة أي أوجه لسبل الاحتكار فى الأدوية وتجريمها.

واستشهد وكيل نقابة الصيادلة أن بعض مسئولي الشركات بدأوا فى تحريك الأسعار بشكل عشوائي دون رقابة.