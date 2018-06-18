مورينيو يتوقع خسارة السعودية بسداسية أمام أوروجواي

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، استياءه من العرض الذي قدمه المنتخب السعودي أمام نظيره الروسي في افتتاح مونديال 2018، علمًا بأن الأخضر خسر بخماسية نظيفة.



وأكد المدرب البرتغالي قلقه من خروج المنتخب السعودي خاسرًا بستة أهداف أمام أوروجواي بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات بمونديال روسيا.



وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية بشأن مباراة مصر وروسيا غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى: "لو كان علي الاختيار بين النتائج الثلاث بشأن توقع نتيجة المباراة، فسوف اختار التعادل".



وأضاف مورينيو: "سبق وأن توقعت نتائج المجموعة، وقلت إن أوروجواي سوف تتصدر، وستنهي روسيا ومصر المباريات بأربع نقاط لكل منهما، وستحتل روسيا المركز الثاني بفارق الأهداف عن مصر، وفيما يخص المنتخب السعودي نأمل ألا يخسر بستة أهداف أمام أوروجواي".