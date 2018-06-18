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كأس العالم

أبو تريكة يوجه رسالة إلى محمد صلاح ورفاقه قبل مواجهة روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:32 م
ابو تريكة ومحمد صلاح
ابو تريكة ومحمد صلاح
عمرو الحلوانى
وجه محمد أبو تريكة، نجم الأهلى والمنتخب السابق، رسالة خاصة إلى محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام روسيا فى الجولة الثانية من بطولة كأس العالم والمقرر لها غدا الثلاثاء.

ونشر تريكة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر "قائلا : "منتخبنا المصرى التاريخ يكتبه الرجال وأنتم رجال نفس الروح والعزيمة ومزيد من الثقة والشجاعة نستطيع تقديم الأفضل نحن معكم دائما ونفخر بكم".

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