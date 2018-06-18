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التعليم: الحرمان عامين لمن يستخدم الهاتف في الغش.. فيديو

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:21 م
صدى البلد
شيماء مجدي
كشف الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أهمية استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل الامتحانات، من خلال تمريرها على الطلاب للكشف عما إذا كان الطالب يحمل أجهزة أو أجساما معدنية.

وقال "حجازى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن هناك عقوبات رادعة لأي طالب نجد هاتفه مفتوحا أثناء الامتحان، حيث يتم حرمانه عاما كاملا من الامتحانات والحرمان عامين إذا حاول الغش من الهاتف وإرسال الامتحان لمواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح أن بعض لجان الامتحانات، أصبحت بطاريات العصا الإلكترونية بها ضعيفة، لذا استعدت الوزارة لتجهيز عصا وبطاريات أخرى.

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