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كأس العالم

رسميا.. ريال مدريد يعلن أولى صفقاته الصيفية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:27 م
بيريز رئيس ريال مدريد
بيريز رئيس ريال مدريد
عمرو الحلوانى
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، خطوته الأولى في سوق الانتقالات الصيفية، تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وقررت إدارة النادي الملكي، استعادة راؤول دي توماس، المهاجم الشاب الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف رايو فايكانو، وساعده في التأهل مجددا للدوري الممتاز.

واقتنع مسئولو ريال مدريد، بالمستوى الذي قدمه دي توماس (23 عاما) مع فريق فايكانو، حيث سجل 24 هدفا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ووقع اللاعب الشاب، على عقد جديد يمتد حتى صيف 2023، وسينضم إلى فترة الإعداد التي سيقودها المدير الفني الجديد للفريق الملكي، جولين لوبيتيجي.

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