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ثقافة

رئيس اتحاد كتاب مصر: 8 دول تشارك في تدشين المنتدى العربي الصيني

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:09 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، رئاسة اتحاد كتاب مصر، إنه سيتم تدشين المنتدى العربي الصيني في دورته الأولى يوم الخميس المقبل، في القاهرة، بالتعاون بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب برئاسة الشاعر الكبير حبيب الصايغ، واتحاد كتاب الصين برئاسة رئيس اتحاد كتاب الصين تيه نينج، والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

بمشاركة كتاب من الصين، ومصر، والإمارات، والسودان، واليمن، وعمان، والكويت، وفلسطين، والجزائر، وغيرها من الدول العربية.

وأضاف أن الهدف من ذلك تطوير علاقات التعاون الثقافي والفكري المشترك بين الأدباء والكتاب والمفكرين الصينيين والعرب.

ومن المتوقع أن يتم إصدار "وثيقة القاهرة" تتويجًا لهذا التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي بين الصين واتحاد كتاب مصر، والصين واتحاد الأدباء والكتاب العرب. 

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