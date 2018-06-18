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حوادث

ضبط عاطل أثناء بيعه المخدرات في محطة مترو كلية الزراعة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:31 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث مترو الانفاق القبض على عاطل أثناء محاولته ترويج مخدرات وتم التحفظ على المتهم وبحوزته 3 لفافات من "الاستروكس" وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة "المترو" يفيد بضبط عاطل أثناء تواجده بمحطة كلية الزراعه لمترو الأنفاق وبحوزته 3 لفافات لمخدر "الأستروكس" وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه استغل زحمة العيد وانشغال الشرطة بتأمين الاحتفالات للقيام بترويج المخدرات في "المترو" وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده.

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