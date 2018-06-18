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حوادث

شوقى السيد: السجن وغرامات بالملايين لمحتكري المواد البترولية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:39 م
صورة أرشيفية - سجن
صورة أرشيفية - سجن
عبد الرحمن العوني
بعد إعلان الحكومة تحرير محاضر جنح أمن دولة ضد محتكري المواد البترولية وإسطوانات الغاز والسائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب، ثار التساؤل حول العقوبات التي من الممكن أن يواجهها المخالفين لقرارات الحكومة.

وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، أن محتكري المواد البترولية وإسطوانات الغاز السائقين المخالفين لتعريفة الركوب التي أقرتها الحكومة بعد رفع أسعار البنزين، يخضعون لأحكام قانون الاحتكار وقمع الغش والتدليس مضيفا أن مواد العقوبات فى هذا القانون رادعة، خاصة وأن مخالفة ذلك يعتبر جناية أمن دولة.

وأشار إلي أن المخالفين لقانون الاحتكار، يواجهون عقوبات تبدأ من السجن من 3 سنوات وتصل إلى السجن المشدد 15 عاما، بجانب مصادرة السلع، وتوقيع غرامات تصل لمليون جنيه في بعض الحالات، إذا اقترنت الجناية بالإخلال بالنظام العام.

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