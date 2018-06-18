شاهد.. الجيش التركي يحتل ضواحي مدينة منبج السورية

ذكرت قناة "إن.تي.في" التركية، اليوم الاثنين، أن الجيش التركي احتل ضواحي مدينة منبج السورية باتفاق مع الولايات المتحدة.



ونشرت القناة صورة للمدرعات التركية المتواجدة في ضواحي مدينة منبج، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت ضمن خارطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن.



وكانت أنقرة وواشنطن اتفقتا على خارطة طريق لتسوية الوضع في مدينة منبج السورية التي تم تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي بواسطة وحدات حماية الشعب الكردية في يونيو 2016.



وقال نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداج، إن الطرفين اتفقا على جدول خروج القوات الكردية، لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤكد هذا الاتفاق.