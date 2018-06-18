استبعاد كالينيتش من قائمة كرواتيا بالمونديال

ذكرت صحيفة (سبورتسكي نوفوستي) الرياضية الكرواتية اليوم الاثنين، أن المنتخب الكرواتي استبعد مهاجمه نيكولا كالينيتش من القائمة الرسمية لخوض منافسات مونديال روسيا 2018، بعد رفضه اللعب كبديل في المباراة أمام منتخب نيجيريا والتي انتهت بفوز كرواتيا بثنائية نظيفة.



وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر - لم تسمها - بأن المدير الفني لكرواتيا زلاتكو داليتش طرد كالينيتش من المنتخب لانتهاكه لوائح الانضباط والسلوك.



ووفقا للصحيفة، فقد رفض مهاجم ميلان النزول للعب كبديل أمام نيجيريا قبل 5 دقائق من انتهاء وقت المباراة حينما كان فريقه متقدما بهدفين مقابل لا شيء، مشيرة إلى أن داليتش من المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم سيوضح فيه الأمر.



وذكرت الصحيفة أن داليتش كان يريد إنزال كالينيتش للعب كبديل محل ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس، الأمر الذي رفضه كالينيتش مدعيا معاناته من آلام في الظهر وهو نفس العذر الذي استخدمه، خلال ودية البرازيل في الثالث من يونيو حينما رفض أيضا اللعب بديلا لماندزوكيتش.