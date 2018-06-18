ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

كردون أمني حول قرية ببني سويف بعد إصابة 6 في مشاجرة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:33 م
صورة أرشيفية - كردون
صورة أرشيفية - كردون امنى
محمد عبد الحليم
أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ، اليوم الإثنين، وتم نقلهم إلي مستشفى ناصر المركزي.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح ابو زيد مدير مباحث المديرية، بإصابة 6 اشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية كوم ابو خلاد بمركز ناصر، والذي كلف بسرعة فض المشاجرة وضبط أطرافها، وفرض كرودن أمني بالقرية لمنع تجدد الإشتباكات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر المركزي، وفرضت قوات الشرطة كردون امني امام منازل أطراف المشاجرة لمنع تجددها.

وتبين من التحريات الأولية ان خلافات الجيرة ولهو الاطفال وراء تلك المشاجرة.

ترشيحاتنا

شاهد.. سقوط الألمان وصدمة نيمار الأبرز في صحف إيطاليا

مصر ضد روسيا.. كوبر يستقر على تشكيل المنتخب الوطني

أوبر ترفع الأجرة بعد تسعيرة الوقود الجديدة

مدرب إنجلترا يستخدم لفظا نابيا بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس

كأس العالم2018.. مورينيو يتوقع نتيجة مباراة تونس وانجلترا

السويد تهدر فرصة هدف .. وكوريا الجنوبية تتراجع فى الشوط الأول

كأس العالم 2018.. كوريا الجنوبية تحقق رقما سلبيا لأول مرة منذ 1966

عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر

مونديال روسيا في انتظار أول بطاقة حمراء

شاهد.. راموس سبب أخطاء دي خيا أمام رونالدو

تصريح ناري من محمد صلاح قبل مواجهة روسيا.. فيديو

أبو تريكة يوجه رسالة إلى محمد صلاح ورفاقه قبل مواجهة روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

فيديو

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا
شاهد.. سألنا الشباب.. لو سافرت روسيا هتعمل إيه ؟ الردود مضحكة
شاهد.. مشجعة روسية تقبل مراسل التليفزيون المصري على الهواء
عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر
تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟