كردون أمني حول قرية ببني سويف بعد إصابة 6 في مشاجرة

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ، اليوم الإثنين، وتم نقلهم إلي مستشفى ناصر المركزي.



وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح ابو زيد مدير مباحث المديرية، بإصابة 6 اشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية كوم ابو خلاد بمركز ناصر، والذي كلف بسرعة فض المشاجرة وضبط أطرافها، وفرض كرودن أمني بالقرية لمنع تجدد الإشتباكات.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر المركزي، وفرضت قوات الشرطة كردون امني امام منازل أطراف المشاجرة لمنع تجددها.



وتبين من التحريات الأولية ان خلافات الجيرة ولهو الاطفال وراء تلك المشاجرة.