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برلمان

نائب: توعية المواطن بتعريفة الركوب ضرورة لإشراكه في الرقابة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:34 م
موقف مواصلات
موقف مواصلات
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
تقدم النائب تادرس قلدس نائب محافظة أسيوط بطلب احاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حول اجراءات الحكومة لضبط ومراقبة تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين.

وقال "قلدس": "من غير الممكن ترك المواطن فريسة لجشع سائقى السرفيس والتاكسى، ورفع التعريفة الى مستويات غير مبررة مستغلين ارتفاع اسعار البنزين، لافتا الى ضرورة تشديد الرقابة على تعريفات الركوب وبخاصة فى المحافظات".

وأضاف النائب أنه لابد من اتخاذ اجراءات رقابية شديدة لضبط هذا الانفلات من خلال طبع بنرات داخل مواقف الميكروباص تتضمن الاسعار الجديدة من أجل توعية المواطن، وبناء عليه يتم معاقبة السائقين غير الملتزمين بهذه الاسعار.

وأكد ضرورة تخصيص خطوط ساخنة خاصة بكل محافظة بحيث يتمكن المواطن من المشاركة فى الرقابة على سائقى السرفيس والتاكسى وكذلك تقديم الشكاوى فى حالات المخالفة، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين.

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