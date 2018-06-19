اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والتوحيد

يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء اجازة عيد الفطر.



ويؤدى طلاب القسم الأدبي، الامتحان اليوم فى مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، والتوحيد، وتبدأ أعمال اللجنة منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة، واللجنة الثانية من الحادية عشر والنصف حتى الواحدة والنصف.



كان طلاب القسم الأدبي بدأوا امتحانات نهاية العام فى 30 مايو الماضى ومن المقرر أن تنتهي فى 28 يونيو الجاري.

