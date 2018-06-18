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كأس العالم

معروف يوسف يعود للقاهرة مساء اليوم

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:20 م
صدى البلد
ملك موسي
تقرر وصول النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد انتهاء الموسم الأخير.

ولن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق اليوم، في ظل وصوله إلى القاهرة مساءً، على أن ينتظم في تدريبات الفريق غدا الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد.

ويستأنف الزمالك تدريباته في السابعة مساء اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر.

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