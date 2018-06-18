محافظ أسوان يتفقد أسطول الأتوبيسات والميني باص.. فيديو وصور

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مواقع انطلاق أسطول الأتوبيسات وسيارات المينى باص والميكروباص الذي تم تجهيزه فى إطار حرص المحافظة على انتظام حركة نقل وتوصيل المواطنين وخاصة الطلاب والطالبات والعاملين بالمواقع الخدمية، وذلك بمختلف خطوط السير بالعدد الكافي وبالشكل المطلوب.



ويأتي ذلك فى مبادرة رائدة لمحافظة أسوان بالتعاون مع الجامعة والشركات والهيئات والمدارس الخاصة لتوفير بدائل جاهزة من وسائل النقل الجماعى لمواجهة أى طوارئ والتدخل السريع .



وخلال تفقده أكد"حجازى" بأن الجولة الميدانية تهدف للتأكد والإطمنئان الكامل على جاهزية واستعداد هذه المركبات الكامل للتدخل السريع ودعم وتسيير حركة المواصلات والنقل الجماعي للمواطنين بمختلف المناطق والأحياء السكنية، حيث تم وضع خطة متكاملة منذ أمس بتحركات وتوقيتات وإتجاهات التحرك ضمن إجراءات خطة التعبئة التى تنظمها المحافظة للإستعداد المبكر لمواجهة أى طوارئ أو أزمات تتعرض لها المحافظة، مشيرًا إلى أنه بالتوازى توجد تجمعات لهذا الاسطول بمختلف المراكز والمدن لتقديم خدمات المواصلات للمواطنين بمختلف المناطق والأحياء السكنية.



ووجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز ومسئولى المرور بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع التجمعات للتأكد من جاهزيتها للتدخل الفورى عند الحاجة إليها فى أى وقت، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الذى قدمته كافة الجهات المشاركة فى الأسطول البرى ليكون نموذجًا للمشاركة المجتمعية الفعالة فى مساندة الجهود التنفيذية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تعرقل تقديم الخدمات الجماهيرية بمختلف المجالات.



وقدم حجازى الشكر لجموع السائقين على التزامهم بتطبيق التعريفة الجديدة للأجرة المحددة لمختلف خطوط السير الخاصة بسياراتهم باستثناء بعض الحالات الفردية التى لا تتعدى نسبتها (1 فى الألف)، ويتم التعامل معها مباشرة وتوقيع أقصى العقوبات والمخالفات ضدها حتى يتم السيطرة عليها ومنع تكرارها في المستقبل .



وخلال الجولة وعقب استماعه لشكوى أهالى منطقة صحارى كلف المحافظ مدير عام التموين بسرعة توفير سيارة لتوزيع العيش البلدى للأهالى بصفة يومية مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتشغيل الفوري للمخبز البلدي بالمنطقة من أجل ضمان توفير رغيف العيش للمواطنين بالكميات المناسبة وبالجودة المطلوبة .