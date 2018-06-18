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فن

استمرار تلقي الأفلام المشاركة بأيام قرطاج السينمائية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 05:37 م
صدى البلد
محمد نبيـل
تستمر إدارة أيام قرطاج السينمائية فى استقبال الأفلام المشاركة بالدورة الـ29 حتى 15 من شهر اغسطس المقبل.

المهرجان يقام فى الفترة من 3 وحتى 10 من شهر نوفمبر المقبل، وقد خصصت تونس جناح كبير فى مهرجان كان السينمائى الدولى مؤخرا ولاقى استحسان عربى كبير.

السينما التونسية تمر بطفرة كبيرة حيث تستمر المشاركات التونسية فى كبرى الفعاليات السينمائية الهامة حول العالم، فضلا عن الجرأة الكبيرة التى شهدتها الموضوعات المطروحة فى أغلب الأفلام القادمة من تونس.

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