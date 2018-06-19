العلاقات الخارجية تستعد لمؤتمر الوزراء العرب بالقاهرة

يستعد قطاع العلاقات الثقافية الخارجية عقب إجازة عيد الفطر، للتجهيز لمؤتمر وزراء الثقافة العرب، المقرر انعقاده بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل.



ومن المفترض أن يناقش وزراء الثقافة العديد من التحديات التى تواجه الدول العربية فى مجالات الثقافة بمختلف أشكالها وصورها.



وناقش المؤتمر في دورته السابقة التي عقد تحت عنوان «الإعلام الثقافي في الوطن العربي في ضوء التطور الرقمي»، بدولة تونس، العديد من المحاور لعل أهمها المفهوم والسياسات والتجارب، والتدريب والممارسات المهنية وأيضًا شبكات التواصل الاجتماعي وإنتاج المحتوى الثقافي باللغة العربية، كما ناقش اقتصاد الإعلام الثقافي وتحدياته في البلدان العربية وكذلك الذاكرة الثقافية العربية وتحديات البيئة الرقمية.



ودعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة العمل على تفعيل جملة من برامج العمل المشتركة والبرامج والأنشطة الثقافية الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول العربية والهيئات الإقليمية المختصة ومنها «العقد العربي للحق الثقافي» الذي يكرس مجموعة من المبادئ الأساسية على علاقة بضمان الحق في النفاذ للثقافة بالنسبة للمواطن العربي.



كما دعوا إلى مساندة كل المبادرات الهادفة لحفظ رموز الثقافة العربية والتعريف بأعمالهم وإبداعاتهم على نطاق واسع مع الإشارة إلى أهمية تفعيل العديد من التظاهرات العربية الثقافية والإبداعية المختصة على غرار اليوم العربي للشعر والجائزة العربية للإبداع الثقافي.

