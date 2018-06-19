ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

العلاقات الخارجية تستعد لمؤتمر الوزراء العرب بالقاهرة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:40 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يستعد قطاع العلاقات الثقافية الخارجية عقب إجازة عيد الفطر، للتجهيز لمؤتمر وزراء الثقافة العرب، المقرر انعقاده بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المفترض أن يناقش وزراء الثقافة العديد من التحديات التى تواجه الدول العربية فى مجالات الثقافة بمختلف أشكالها وصورها.

وناقش المؤتمر في دورته السابقة التي عقد تحت عنوان «الإعلام الثقافي في الوطن العربي في ضوء التطور الرقمي»، بدولة تونس، العديد من المحاور لعل أهمها المفهوم والسياسات والتجارب، والتدريب والممارسات المهنية وأيضًا شبكات التواصل الاجتماعي وإنتاج المحتوى الثقافي باللغة العربية، كما ناقش اقتصاد الإعلام الثقافي وتحدياته في البلدان العربية وكذلك الذاكرة الثقافية العربية وتحديات البيئة الرقمية.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة العمل على تفعيل جملة من برامج العمل المشتركة والبرامج والأنشطة الثقافية الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول العربية والهيئات الإقليمية المختصة ومنها «العقد العربي للحق الثقافي» الذي يكرس مجموعة من المبادئ الأساسية على علاقة بضمان الحق في النفاذ للثقافة بالنسبة للمواطن العربي.

كما دعوا إلى مساندة كل المبادرات الهادفة لحفظ رموز الثقافة العربية والتعريف بأعمالهم وإبداعاتهم على نطاق واسع مع الإشارة إلى أهمية تفعيل العديد من التظاهرات العربية الثقافية والإبداعية المختصة على غرار اليوم العربي للشعر والجائزة العربية للإبداع الثقافي.

ترشيحاتنا

السعودية تشكو beIN sports القطرية لـFIFA بسبب مباراة روسيا

هيكتور كوبر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام روسيا

الخطوط الجوية السعودية تفجر مفاجأة عن حريق طائرة المنتخب

كارثة يستهين بها الرجال تدمر القلب والمخ والقدرة الجنسية

شاكيرا تتسبب في إيذاء الحوامل

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

نبذة عن حكم مباراة مصر وروسيا "ملك الكروت"

مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

البرازيل تحتج على عدم استخدام تقنية الفيديو أمام سويسرا

ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام..فيديو وصور

شاهد.. عمرو دياب يصل روسيا بصحبة دينا الشربيني

عمرو دياب: هنكسب روسيا بكره عشان مجدي عبد الغني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة
إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟